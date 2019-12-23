Дорога занимает больше суток: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Людмила: «10:21. Людей [в пешей очереди на Майорске и на посту "ДНР" в Горловке] ооооочень много!!!»;

Юлия: «12:37. Муж с дочкой стоят второй день, с 5 утра, движения нет вообще, едут только перевозы»;

Любовь: «12:44. [Пешая очередь из Горловки в Украину] полная сетка и перед украинским блокпостом человек 300».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лилия: «10:27. Только что приехали домой с Каргила, возили родителям покушать. Стоят со вчерашнего дня с 4:30 в общей, на данный момент стоят на чебуреках, движение очень слабое (перевозы и продавцы очереди ох***ли просто в край… Основная на Украину начинается на мосту, льготка чуть меньше, ближе к блокпосту очередь в 4 ряда»;

Vitalios: «10:32. Нашел другое сообщение: "Марьинка сегодня. Приехали на Каргилл в 4:45, стали на спуске с моста, проехали в 16:40. Самое смешное, что льгота двигалась наравне с общей, зато суперльготных беременных пенсионеров было дох**на. Украинский пост занял максимум 20 минут…" Т. е. люди приехали в 04:45 и в 16:40 прошли, а ваши родители приехали в 04:30 и остались ночевать. Ничего не понимаю»;

Любовь: «10:54. Мы тоже вчера приехали в 5:15 по Москве и не проехали»;

Виталий: «10:56. Каргил. Вчера стал в льготную очередь в 10:30. На данный момент около 40-50 машин впереди и с утра продвинулись на 4-5 машин»;

«Unrealyourock»: «11:20. Отец стоит на Каргиле в пешей с 8 утра, еще к посту ДНР не подошел. Полная задница там»;

Наталья: «12:13. Каргил! Льгота и обычная на мосту! Пеших тьма-тьмущая, человек 300, не меньше!»;

Nastin: «13:19. Майорск с Украины в ДНР пешей прошла за 7 минут Украину. Машин перед украинским мало. Машин из ДНР перед "0" украинским примерно 15-20. 13:49. Майорск. Из Украины перед ДНР машин 50»;

Сергей: «13:35. На Каргиле в Украину общая 15 машин на спуске с моста (всего плюс-минус 100 машин) и примерно 85 машин льготы»;

Юлия: «12:05. Со вчерашней ночи сдвинулись метров на 5. Без очереди лезут перевозчики, началась драка, вызвали милицию... 13:46. Въезжаем на пост ДНР. Пошли вторые сутки поездки»;

Виктория: «14:05. Сколько этот бардак будет продолжаться, куда жаловаться, дорога в одну сторону занимает больше суток!!! На Еленовке после открытия нового БП ничего не изменилось, как бегали то в одну кибитку, то в другую, так и есть, показуха, простояли сутки, на украинском – 30 минут, издевательство! Также спасибо огромное перевозам и беременным-инвалидам, были 9-е, стали 60-е, отлично просто, пока они все не проехали с места не сдвинулись!».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Владимир: «10:56. Новотроицкое на Донецк быстро без очереди. 11:40. Еленовка на Донецк дальше сигаретного [ларька]. 12:00. Новотроицкое пешие на Волноваху – аншлаг»;

Олег: «11:07. Еленовка на Донецк – очередь за сигаретный ларек. Движение есть. На Новотроицком минут 20- 30 простояли. На Перлыне в сторону Мариуполя очень много пеших»;

Дмитрий: «11:17. Еленовка, движение после МВД уже на подъезде к самому посту, очень слабое – 3 машины каждые 30 минут»;

Наталка: «11:24. На Еленовке в сторону Мариуполя ситуация не очень. Очередь до церкви. Льготная тоже очень большая»;

Наташа: «11:45. Еленовка на Донецк – за сигаретный ларек. 12:52. Еленовка – основная до остановки, льгота – дальше магазинчика, между полицией и постом в три ряда все забито. Движение слабое»;

«Kapuki Kanuki: «13:01. По Новотроицкому: в Донецк сразу на проверку, в Украину очередь из авто не наблюдалась, пеших человек 50. По Еленовке: в Донецк очередь от сигаретного киоска»;

«Кот»: «13:48. Еленовка в Украину за автостанцию основная».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Виктор: «10:13. Гнутово в Марик, за камышами в деревне около 150 машин»;

Наталья: «11:49. На Гнутово сейчас [в сторону Украины] основная в камышах, льготы 23 машины»;

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.