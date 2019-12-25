Что делать, если украли паспорт в Украине или за границей: Разъяснение Миграционной службы

В случае, если у человека был украден внутренний паспорт гражданина Украины – в форме ID-карты или книжечки образца 1994 года, а также загранпаспорт, то лицу необходимо безотлагательно обратиться с заявлением о похищении документа в полицию, после чего получить от полицейских извлечение из Единого реестра досудебных расследований. В дальнейшем, для оформления нового документа, лицу необходимо обратиться в подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Как отмечается, не стоит также паниковать в случае, когда паспорт был украден за пределами Украины. Процедура обращения в уполномоченные органы в результате похищения паспорта одинакова в большинстве стран.

Прежде всего, как и в Украине, необходимо сразу обратиться в ближайшее отделение полиции для составления заявления о краже. По результатам приема такого заявления вам должна быть выдана справка о похищении паспорта. С этой справкой необходимо обратиться в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины для оформления нового загранпаспорта (актуально для граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся на территории соответствующей страны) или же для получения удостоверения личности на возвращение в Украину.

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что после подачи заявления о краже паспорт все же возвращают лицу, которое ради экономии собственных времени и средств повторно обращается в отдел полиции с заявлением о прекращении розыска документа и продолжает его использование. «Заметим, что каждому человеку стоит хорошо подумать, прежде чем продолжать использовать возвращенный документ. Ведь вполне возможно, что указанные в нем персональные данные уже могли быть использованы мошенниками с целью наживы», – отмечается в сообщении.

Поэтому, из соображений безопасности и во избежание возможных злоупотреблений, связанных с использованием похищенного ранее паспорта, Миграционная служба советует гражданам оформить новый документ. «Такие действия помогут лицу избежать многих неприятных ситуаций, в которых можно оказаться по вине мошенников. Для собственной выгоды такие лица могут по чужим документам, их копиям или даже используя персональные данные, указанные на паспорте, получать кредиты и займы, арендовать оборудование и инструменты, прокручивать сделки во взаимоотношениях арендатор-арендодатель жилья и прочее», – объясняют в ГМС.

Также в ведомстве напоминают, что быстро и бесплатно осуществить проверку недействительных, похищенных или утраченных документов в базах данных Миграционной службы и МВД возможно с помощью онлайн-сервиса «Проверка недействительных документов», работающего на официальном сайте ГМС. Сервис обновляется ежесуточно и на сегодня содержит информацию о недействительных документах, которые оформляют как граждане Украины, так и иностранцы, в частности – паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и паспортной книжечки, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вида на временное и постоянное проживание, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите и тому подобное.

Также сервис может быть полезен гражданам, которые собираются в зарубежную поездку – с его помощью можно заранее проверить не содержатся данные о вашем паспорт для выезда за границу в базе недействительных, похищенных или утраченных документов во избежание неприятных неожиданностей при пересечении государственной границы.