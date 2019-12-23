Гражданка Украины пыталась провезти в «ДНР» 4 тысячи евро за взятку (Фото)

Гражданка Украины хотела провезти в «ДНР» через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» евро за взятку. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.
Так, на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию в КПВВ «Новотроицкое» прибыл автомобиль марки «Рено» под управлением гражданина Украины. «Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФСУ у женщины, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира, были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в сумме 4 тыс. евро. Для решения вопроса относительно беспрепятственного пересечения линии разграничения гражданка предложила пограничникам 50 евро взятки, на что получила отказ», – говорится в сообщении.
По данному факту сообщено сотрудникам Нацполиции. Также направлено письменное уведомление об обнаружении уголовного правонарушения ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
«Несмотря на новые правила перевозки наличности, вступившие в силу 28 ноября 2019 года, граждане пытаются обойти закон, нарушая его в значительно большей степени. Пограничники из состава Объединенных сил напоминают: прохождение контроля въезда/выезда является бесплатным. Предложение же неправомерного вознаграждения военнослужащим влечет за собой уголовную ответственность», – подытожили в Донецком погранотряде.
Напомним, в Украине вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.