Гражданка Украины пыталась провезти в «ДНР» 4 тысячи евро за взятку (Фото)

Гражданка Украины хотела провезти в «ДНР» через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» евро за взятку. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Так, на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию в КПВВ «Новотроицкое» прибыл автомобиль марки «Рено» под управлением гражданина Украины. «Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФСУ у женщины, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира, были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в сумме 4 тыс. евро. Для решения вопроса относительно беспрепятственного пересечения линии разграничения гражданка предложила пограничникам 50 евро взятки, на что получила отказ», – говорится в сообщении.

По данному факту сообщено сотрудникам Нацполиции. Также направлено письменное уведомление об обнаружении уголовного правонарушения ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

«Несмотря на новые правила перевозки наличности, вступившие в силу 28 ноября 2019 года, граждане пытаются обойти закон, нарушая его в значительно большей степени. Пограничники из состава Объединенных сил напоминают: прохождение контроля въезда/выезда является бесплатным. Предложение же неправомерного вознаграждения военнослужащим влечет за собой уголовную ответственность», – подытожили в Донецком погранотряде.

Напомним, в Украине вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.