Пожар в психоневрологическом интернате на Луганщине: В ЛугОВГА рассказали о ситуации

Пострадавшим в результате пожара в здании Старобельского областного психоневрологического интерната, расположенного в с. Бутковка (Старобельский р-н, Луганская обл.), оказана помощь. Правоохранительные органы выясняют причины. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как сообщается, по распоряжению председателя ЛугОВГА Сергея Гайдая создан оперативный штаб по обеспечению мер по ликвидации последствий пожара и проведения его заседания.

По информации заместителя председателя ЛугОВГА Екатерины Безгинской, на сегодня состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет. «Также 72 человека перемещены в Сватовскую областную психиатрическую больницу, где они обеспечены всем необходимым. Все остальные были размещены во втором корпусе интерната. Пропавший без вести пациент найден по месту жительства. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара и приводятся в надлежащее состояние помещения, где произошел пожар», – сообщила она.

Также Безгинская отметила, что в Луганской области 23 декабря объявлено днем ​​траура.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области Сергей Горбань, к ликвидации пожара были привлечены 31 огнеборец и 6 единиц техники.

Кроме того, на место возгорания выехали 30 сотрудников Национальной полиции, которые помогли в эвакуации пациентов. После локализации и ликвидации пожара начался осмотр места происшествия, где работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Собираются доказательства, проводятся следственные мероприятия.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник, по этому факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и ч. 2 ст. 367 «Служебная халатность».

По словам заместителя прокурора Луганской области Валерия Мельничука, в открывшемся уголовном производстве Старобельской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство. Ход досудебного расследования взят на контроль руководства прокуратуры Луганской области и Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» вчера в 20:40, в 21:32 ее локализовали и ликвидировали в 22:55. Площадь возгорания составила 100 кв м. В то время на территории заведения находились 173 человека, из них 112 – в корпусе, где произошел пожар. Четыре человека погибли, три были отправлены в лечебные учреждения.