Луганщина: Стала известна предварительная причина пожара в психоневрологическом интернате

На Луганщине возможной причиной пожара в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната могло стать короткое замыкание электропроводки, передает «УНН» со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из палат, именно там, где были обгоревшие. В настоящее время проводится осмотр места происшествия», – сообщили в полиции.

Напомним, 22 декабря горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу Старобельска.