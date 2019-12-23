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В Краматорске автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе

23.12.19 17:34
Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

В Краматорске водитель автомобиля «Volkswagen Golf» на пешеходном переходе сбил пожилого мужчину. Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Уточняется, что ДТП произошло вчера, 22 декабря, на ул. Дружбы. «Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen Golf", на перекрестке улиц Ярослава Мудрого и Дружбы совершил наезд на пешехода», – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, мужчина 1943 года рождения пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и в результате аварии получил травмы.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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