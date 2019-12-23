Без очередей: Жители Донетчины могут получить информацию ПФУ через мобильное приложение

На Донетчине жители могут получить доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, через приложение «Пенсионнный фонд» жители могут получить следующие данные:

для застрахованных лиц – просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж);

– просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж); для пенсионеров – просмотр сведений из электронной пенсионного дела;

– просмотр сведений из электронной пенсионного дела; для всех категорий – просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получения и просмотр сообщений от Пенсионного фонда Украины.

Также уточняется, что загрузить приложение можно по ссылке:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu

«Версии мобильного приложения на первом этапе доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android, далее ожидается внедрение для системы IQS», – добавили в пресс-службе.