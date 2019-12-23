В Донецке: Как выглядит дом и могила самого влиятельного дончанина 90-х годов (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецка сохранился дом первого олигарха Донбасса Ахатя Брагина, также ведется уход за его могилой, передают «Донецкие новости».

Ахать Брагин (Алик Грек) погиб 15 октября 1995 года в возрасте 42 лет в результате очередного покушения на него. Во время футбольного матча на трибуне стадиона «Шахтер» сработало мощное взрывное устройство (эквивалент 11,5 кг тротила). Кроме бизнесмена тогда погиб начальник его службы охраны и 5 охранников.

А родился Брагин в поселке Октябрьский (Куйбышевский район Донецка). В детстве и юности он играл в футбол и увлекался боксом, тогда и получил прозвище «Алик Грек».

Брагин – один из самых влиятельных людей Донбасса периода 90-х годов. Он был первым президентом футбольного клуба «Шахтер». В сфере бизнеса – владелец донецкой фирмы «Люкс», соучредитель корпораций «АРС», «Индустриальный союз Донбасса», компании «Гефест» и пр.

Он был похоронен на кладбище поселка шахты «Пролетар» – это Куйбышевский район Донецка, погост расположен за торговым центром «Маяк». Само кладбище – старое, основано в 1930 году. Последние десятилетия оно закрыто для новых погребений, хоронят здесь только путем подзахоронения.

На кладбище есть отдельный участок для мусульман, на котором похоронен и Брагин. Рядом находится могила его дочери Диляры, которая скончалась от сердечной недостаточности в 2009 году в 24-летнем возрасте. Далее идут захоронения иных членов семьи Брагиных. Из фотографий видно, что до сегодняшнего дня за могилами ухаживают:

В 1994 году на поселке Октябрьский началось строительство первой на Донбассе мечети. Брагин являлся главным меценатом ее создания. После гибели бизнесмена мечеть была названа в его честь, «Ахать-Джами». Ее открыли в 1999 году.

Также в Донецке в поселке Октябрьский сохранился и двухэтажный дом Алика Грека. Он был построен Брагиным для всей своей семьи. По словам дончан, в нем сейчас живет пара человек охраны, иногда приходят уборщики.

Дом Ахать Брагина

Здание находится в обстреливаемом районе города. Идя по улице, можно увидеть разрушенные боевыми действиями дома.