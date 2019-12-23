В рамках акции «Ринат Ахметов – детям!» Катя Литовка познакомилась с будущей профессией

Девятиклассница Катя Литовка в рамках проекта Фонда Рината Ахметова получила возможность ознакомиться с профессией, которой хочет посвятить себя. Девочка побывала в ветеринарной клинике. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Катя живет в Алексеево-Дружковке – небольшом поселке в Донецкой области, учится в местной школе-интернате и мечтает посвятить свою жизнь помощи животным.

«Когда мне было четыре года, мою любимую кошку Василису на моих глазах насмерть сбила машина. Я помню, как побежала к ней, стояла над растерзанным тельцем и мечтала, что она сейчас проснется и побежит. Но чуда не случилось. Вася умерла», – рассказывает Катя.

Она почти забыла о той истории. Но вспомнила, когда стала участницей проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила». «Амбассадор Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков рассказывал нам, как важно заниматься делами, которые приносят пользу. Еще он говорил, что из всего, что с нами происходит, нужно выносить какой-то урок. В тот момент я почему-то вспомнила тот случай из детства. И решила, что нужно помогать животным», – рассказывает девочка.

Сегодня у Кати дома живут две кошки – Шанель и Анфиса. Она заботится о животных, хочет стать ветераном. А сейчас среди желаний девочки было увидеть, как работает ветеринарная клиника. Катя смогла исполнить свою мечту – в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» она получила сертификат на экскурсию в ветлечебницу.

В клинике Катя познакомилась с кошкой Пусей, хозяева которой отдали животное на передержку. Помогла ветеринару сделать ультразвуковое исследование чихуахуа по кличке Фома. Провела клинический осмотр собаки Симы. А напоследок поиграла с Флорой – собакой, которую временно отдал в гостиницу для животных ее хозяин, пожилой переселенец из Донецка. «Дедушка снимает квартиру, а хозяйка запретила ему держать собаку в доме», – рассказали историю Флоры ветеринары.

Около часа Катя ходила из кабинета в кабинет, слушала рассказы врачей об основных процедурах и помогала в самых простых из них. «Сегодня лучший день в моей жизни! Сегодня я поверила в чудеса! Теперь я точно знаю, что буду ветеринаром», – сказала Екатерина по окончании экскурсии.

«Проект "Твоя суперсила" стартовал в декабре 2018 года в рамках Акции "Ринат Ахметов – детям!". Это цикл мотивационных встреч для ребят из интернатных учреждений. Они помогают раскрыть в себе способности и таланты, которые понадобятся во взрослой жизни. Сегодня мотивирующий подарок получила Катя Литовка. Она сделала первый шаг к мечте и прикоснулась к профессии ветеринара. Катя узнала все тонкости этого важного и ответственного дела и твердо решила достичь поставленной цели», – сказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

«В течение всего 2019 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 4 цикла встреч на тему «Твоя суперсила» для более чем 800 детей в возрасте 9-18 лет из 9 интернатов. В эти дни статистика встреч растет в рамках акции "Ринат Ахметов – детям! ". Новый цикл проходит под девизом "Твоя суперпрофессия". Ребята получают не только подарки, но и профориентационную поддержку», – отметили в пресс-службе Фонда.