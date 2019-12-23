Эксперты выяснили, по каким причинам украинцы выступают за или против НАТО

Эксперты выяснили, по каким причинам и мотивам украинцы выступают за или против курса Украины на вступление в НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Наибольшее число украинцев поддерживают идею из-за того, что Украина может получить гарантии безопасности – 77% среди тех, кто определился с причинами присоединения к Альянсу. На втором месте называется возможность укрепить и модернизировать армию – 49%. Также много сторонников НАТО считают, что евроатлантическая интеграция станет для Украины шагом к Европейскому Союзу – 38%», – сказал он.

По его словам, почти половина сторонников членства Украины в НАТО – 29% считают, что это приведет к повышению авторитета нашей страны на международном уровне. «30% считают, что это будет способствовать демократическому развитию. 17% ожидают от такого шага улучшения развития украинской экономики и 16% считают, что это даст толчок к развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса», – сообщил Каракуц.

«Противники НАТО самой популярной причиной, почему не нужно вступать в НАТО, указали негативное влияние от реализации такого курса на отношения с РФ. Это почти половина – 46% побаиваются, что это окончательно испортит отношения с Россией. Около трети считают, что НАТО остается агрессивным империалистическим блоком и членство в нем вовлечет Украину в его военные операции. 29% считают, что присоединение к Альянсу спровоцирует Россию на открытую агрессию против Украины. Менее весомые причины – это, в частности, поддержка внеблокового статуса – 23%», – проинформировал эксперт.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе. К внеблоковому статусу или военному союзу Украины с Россией более лояльно относятся жители Донбасса и юга страны. В целом в Украине значительно увеличилась поддержка курса вступления в НАТО за последние 5 лет.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.