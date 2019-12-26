Агрессивный блок или оборонный союз: Как украинцы воспринимают НАТО

Большинство украинцев воспринимают НАТО как оборонный союз, так считают 45% респондентов. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации итогов опроса* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Относительно популярной точкой зрения остается, что это союз стран, созданный для противодействия Советскому Союзу и РФ – 19%. Как миротворческую организацию Альянс рассматривают 13% населения. В то же время каждый 10-й украинец считает, что НАТО является агрессивным военным блоком», – проинформировал он.

По его словам, на региональном уровне в качестве оборонного союза НАТО воспринимают больше в центре, на западе и на севере Украины, меньше всего – на Донбассе (25%).

«В качестве антисоветского союза НАТО больше всего воспринимают на юге – 32%, меньше всего в центре – 10%. В качестве миротворческой организации больше всего на востоке и на Донбассе – по 18%. В качестве агрессивного военного блока – это больше характерно для Донбасса – 18%», – отметил Каракуц.

«По мнению жителей Украины, основной миссией НАТО в первую очередь является защита стран-участниц блока от вооруженного нападения. Так считает 51% украинцев. 38% связывают Альянс с борьбой с международным терроризмом. 32% видят основную миссию НАТО в отстаивании ценностей демократии и свободы. 27% населения Украины считают, что НАТО является инструментом влияния США на политические процессы в мире. 23% считают, что главной миссией блока является отстаивание экономических интересов стран-участниц. Существенно меньше популярность мнения о том, что НАТО является бессильной организацией – 11%», – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе. К внеблоковому статусу или военному союзу Украины с Россией более лояльно относятся жители Донбасса и юга страны. В целом в Украине значительно увеличилась поддержка курса вступления в НАТО за последние 5 лет.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.