НВФ направляют граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ, – штаб ООС

Режим функционирования контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области нарушают провокации незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Не соблюдая взятые на себя обязательства по безопасному функционированию гуманитарных дорожных коридоров, представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ. Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой "серой зоне" могло значительно обострить ситуацию безопасности», – говорится в сообщении.

Так, в течение декабря подобные провокационные действия НВФ имели место на КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское».

Было учтено 5 случаев, когда после 17:00 с временно неподконтрольной территории Украины прибывало значительное количество граждан и автомобилей. Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, что происходит от систематического нарушения режима прекращения огня НВФ, по решению командующего Объединенных сил работа указанных КПВВ была продолжена.

Пограничниками из состава Объединенных сил были организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей, и их пропуску через линию разграничения.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток, для безопасного пересечения линии разграничения, согласно зимнего графика работы КПВВ с 08:00 до 17:00.

Напомним, в Украине вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.