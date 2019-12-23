Уничтожение отрасли: Ночью были обесточены все шахты «Львовугля»

В ночь с 22 на 23 декабря были отключены от электроэнергии все 6 шахт, входящие в состав ГП «Львовуголь». Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.

«Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление», – написал Волынец.

Он отметил, что отключение шахт ГП «Львовуголь» от электроэнергии произошло «из-за заранее невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети – оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 – январь 2020 года».

«Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств. Перед ними накопленны долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре», – пояснил Волынец.

«Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей! Что это, если не целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины? И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржель, других представителей органов власти, продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России», – акцентировал нардеп.

Профсоюз горняков обращается к президенту и правительству для решения ситуации. «Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшими чиновниками ситуацию», – резюмировал Волынец.

Как сообщает Минэкономэнерго, сегодня, 23 декабря, по состоянию на 10:00 электроснабжение на шахтах восстановлено и предприятия работают в обычном режиме.