В «ЛНР» у здания учебного заведения нашли разбросанные НВФ гранаты

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса зафиксированы случаи хранения боеприпасов в не оборудованных для этого местах и ​​с нарушениями, что создает угрозу населению. В частности, в «ЛНР» возле здания одного из учебных заведений были обнаружены разбросанные гранаты «Ф-1», которые используют для установления «растяжек». Об этом сегодня, 23 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями», – отметил Шаравара.

С этой целью, по данным ГУР, с начала декабря в передовые подразделения завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в не оборудованных для этого местах и ​​с нарушениями. Это привело к росту числа случаев их хищения, что усилило опасность для населения неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.

«Так, 20 декабря с. г. вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были выявлены разбросанные боеприпасы, в т. ч. наступательные гранаты "Ф-1", которые используются оккупантами для установления т. н. "растяжек"», – добавил Шаравара.