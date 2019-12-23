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На Донетчине упавшее дерево раздавило авто (Фото)

23.12.19 17:42
Фото: Пожарная охрана Славянска
Фото: Пожарная охрана Славянска

Сегодня, 23 декабря, в Николаевке (Славянский р-н, Донецкая обл.) припаркованный легковой автомобиль привалило деревом. Об этом сообщает пресс-служба пожарной охраны Славянска на своей странице в Facebook.

Это произошло по улице Мира между домами 9 и 11. Сообщение о происшествии поступило на пункт связи Службы спасения «101» в 13:23.

«Немедленно к месту вызова прибыли спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели оперативно разрезали и убрали ветви поваленного дерева с автомобиля», – говорится в сообщении.

Никто не пострадал.

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