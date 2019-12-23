Переселенцам: Какие нужны документы, чтобы проголосовать на местных выборах

Новый Избирательный кодекс предусматривает возможность изменения адреса голосования на всех типах выборов. Благодаря этому переселенцы и внутренние трудовые мигранты теперь могут принять участие не только в национальных выборах, но и в местных.

Как пояснили в общественном холдинге «Группа влияния», ст. 8 Закона «О Государственном реестре избирателей» дополнена новой частью, согласно которой, по мотивированному обращению избирателя орган ведения Реестра может определить другой избирательный адрес, отличный от зарегистрированного места жительства человека.

Для изменения избирательного адреса избирателю нужно будет предоставить один из документов, подтверждающий фактическое проживание:

справку о постановке на учет ВПЛ (внутренне перемещенного лица);

договор аренды жилья;

свидетельство о ведении предпринимательской деятельности;

документ о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий пребывания избирателя в браке, родственных отношениях или уход за лицом, место жительства которого зарегистрировано в соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства».

«Эти прогрессивные изменения позволят избирателям, которые проживают не по месту регистрации, надлежащим образом иметь доступ к реализации избирательных прав на всех типах выборов, как общегосударственных, так и местных», – прокомментировала исполнительная директор Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева.

По данным Минсоцполитики, в Украине официально зарегистрировано 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, а по данным исследования Центра прав человека Zmina, еще 3,3 млн граждан в возрасте старше 18 лет проживают не по месту регистрации. Ранее все эти люди не могли голосовать на местных выборах по месту их фактического проживания.