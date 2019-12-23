На КПВВ «Станица Луганская» стало больше мобильных отделений Ощадбанка

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) заработал еще один мобильный банк. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Так, теперь там работает два мобильных отделения Ощадбанка. «Это значительно упрощает доступ людей в банковское учреждение, уменьшает очереди и дает возможность максимально быстро и удобно, просто на КПВВ получить необходимые услуги, не путешествуя по городу в поисках стационарного отделения», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в мобильном отделении можно получить весь спектр услуг, предоставляемых Ощадбанком.

Как отмечается, чтобы увеличить количество отделений банка на КПВВ, МинВВОТ обратилось с просьбой к Луганской областной государственной администрации выделить необходимый для установки модуля отделения участок земли. «Земельный участок позволяет увеличить еще количество мобильных банков, а следовательно количество работников, поэтому было принято решение уже завтра установить дополнительное третье мобильное отделение на КПВВ "Станица Луганская"», – сообщили в МинВВОТ.