На Луганщине объявлен траур

В связи с трагедией, произошедшей в областном психоневрологическом интернате Старобельска (Луганская обл.), где в результате пожара 22 декабря погибли четыре человека, председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении 23 декабря днем ​​траура. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В этот день должен быть приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области.



Рекомендуется отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.