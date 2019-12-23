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На Луганщине объявлен траур

23.12.19 16:51
Фото: пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области
Фото: пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области

В связи с трагедией, произошедшей в областном психоневрологическом интернате Старобельска (Луганская обл.), где в результате пожара 22 декабря погибли четыре человека, председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении 23 декабря днем ​​траура. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В этот день должен быть приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области.

Рекомендуется отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.

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