Новый Избирательный кодекс: Введены квоты на количество женщин в списках партий

Новый Избирательный кодекс предусматривает более широкий доступ к политике женщин – введена гендерная квота. При ее несоблюдении списки партий не должны быть зарегистрированы ни в ЦИК, ни территориальными избирательными комиссиями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщала председатель правления Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть "ОПОРА"» Ольга Айвазовская.

«Теперь есть гендерная квота в 40%. Т. е. в каждой пятерке общенационального списка или одного из 27-ми региональных списков мужчины и женщины будут представленные в соотношении 2:3. Раньше партии тоже должны были придерживаться квот, но даже если они не были соблюдены, список партии все равно регистрировали и ЦИК, и территориальные избирательные комиссии», – сказала она.

Айвазовская отметила, что в Украине 60% – это женщины, поэтому очень важно иметь больше представителей женского пола в парламенте и в местных советах. «Теперь задача партий накануне местных выборов, которые состоятся в октябре 2020 года, – найти в регионах кандидаток, чтобы соблюсти эту 40-процентную квоту», – заключила общественница.