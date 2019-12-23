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В ТКГ договорились об обмене удерживаемыми между Украиной и «Л-ДНР»

23.12.19 17:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в режиме видеоконференции договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных». Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Борис Грызлов, пишет российский «Интерфакс».

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», – сообщил журналистам Грызлов.

Ранее сообщалось, что по вопросу обмена удерживаемыми лицами сегодня, 23 декабря, участники Трехсторонней контактной группы проведут переговоры в формате видеоконференции.

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