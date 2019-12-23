Договор Украины и РФ о транзите газа: Эксперт рассказал, что будет с ценами для населения

Украина и Россия договорились о новом документе, касающемся транзита газа сроком на 5 лет. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что в течение отопительного сезона 2019-2020 годов цена на газ для населения и промышленности останется стабильной. Эксперт в сфере недвижимости Сергей Дяченко назвал компромиссным новый договор о транзите с «Газпромом», хотя нельзя сказать, что документ полностью в интересах Украины, передает «Слово і Діло».

«Условия по объему транзита и срок действия договора – компромисс. Не лучший для нас, но лучше, чем на год. Объемы прокачки также приемлемы – на грани необходимого технологического минимума, чтобы ГТС Украины работала. Большая удача, что добились выполнения решения арбитража, и РФ выплатит денежную сумму», – отметил Дяченко.

Он добавил, что достичь договоренностей, несмотря на долгие споры, удалось благодаря ЕС, который не может обойтись без российского газа.

«10 лет назад страны ЕС как бы отстранились от газового конфликта, считая, что это хозяйственный спор между РФ и Украиной. Однако спустя годы стало понятно, что это политический конфликт – продолжение войны. Это было и в 2009 году, но европейцы закрывали глаза. Сейчас европейцы стали на нашу сторону и помогли достичь результата», – пояснил Дяченко.

Эксперт отметил, что отчасти свою роль сыграла информация о санкциях против «Северного потока-2», но это не основной фактор. По его мнению, цены на газ в ближайшее время вряд ли кардинально изменятся в сторону роста. Энергетик пояснил, что цены могут остаться стабильными, поскольку нет факторов, которые бы существенно влияли на повышение.

«Во-первых, все приготовились к газовой войне, закачали достаточно запасов газа в хранилища. Дефицита газа зимой не будет. Во-вторых, температура невысокая, декабрь, как для зимы, теплый. В-третьих, на европейском рынке также нет предпосылок для повышения цен», – пояснил энергетик.

Дяченко подчеркнул, что на данном этапе важны два принципиальных момента. Во-первых, чтобы договор в конечном итоге действительно соответствовал Третьему энергетическому пакету.

«Второй, принципиальный для нас, вопрос заключается в прямых поставках и торговле газом. Все-таки россияне всегда в пакете ставили вопрос о возобновлении прямых поставок. Посмотрим, как получится на практике в дальнейшем», – подчеркнул Сергей Дяченко.

Политолог-международник Владимир Воля выразил мнение, что достичь соглашения с РФ помог фактор Германии и Франции. Он напомнил, что лидеры стран, в частности канцлер Германии Ангела Меркель, обещала сохранить транзит через Украину. По его мнению, сейчас у президента России Владимира Путина нет возможности не считаться с Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На его взгляд, американские санкции против «Северного потока-2» не имели никакого влияния, потому что их главный смысл находится исключительно в плоскости внутриполитической борьбы в США. «Демократы просто делают так, чтобы у Трампа земля под ногами горела», – заметил эксперт.

Владимир Воля также обратил внимание на то, что срок действия договора с РФ составляет 5 лет с возможностью пролонгации. «Это значит, что через 5 лет в Германии будет другая власть, и в то время Россия уже будет свободна от обязательства сохранить транзит через Украину. И в Украине будет другая власть. То есть, это могут быть последние 5 лет транзита российского газа через Украину», – предположил политолог.

Следует напомнить, что 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.