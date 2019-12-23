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Уровень опасности – желтый: На Луганщине ожидается ухудшение погоды

23.12.19 19:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине полиция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на дорогах области завтра, 24 декабря. Ожидается плохая видимость из-за сильного тумана. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«По прогнозам Луганского областного центра гидрометеорологии ночью и утром 24 декабря по городу Северодонецку и по Луганской области ожидается туман с видимостью 100-500 м. (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

В полиции призывают водителей быть осмотрительными во время поездок и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

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