Смертельное ДТП на Донетчине: Водитель сбил мужчину и скрылся

В селе Водянское (Добропольский р-н, Донецкая обл.) водитель сбил насмерть 38-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Так, в воскресенье, 22 декабря, около 00:20 в полицию поступило сообщение от медиков, которые обнаружили на обочине улицы в селе Водянское труп мужчины. «Погибшим оказался 38-летний житель села Красноярское Добропольского района. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что потерпевший погиб в результате наезда неизвестного автомобиля», – говорится в сообщении.

Утром в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили правонарушителя. Им оказался 18-летний местный житель. «Водитель признался в содеянном и пояснил, что он на автомобиле ВАЗ-2106 не заметил пешехода и наехал на него, а скрылся с места ДТП, потому что "испугался"», – рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства ДТП выясняются.