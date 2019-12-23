Тейлор рассказал, сколько продлятся санкции США против РФ

Санкции США против России сохранятся до тех пор, пока она не закончит войну на Донбассе и не врнет аннексированный Крым. Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, пишет «РБК-Украина».

Тейлор также не исключает введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта в Украине. «США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций», – заверил Тейлор.

Он также отметил роль европейцев в санкциях и их влиянии на Россию. «И должен сказать, что европейцы были так же сильны, и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России», – добавил он.

По его словам, цель санкций – давление на российские власти, чтобы Россия вышла из Крыма и Донбасса. «Эти санкции – не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции – для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на Путина, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма», – резюмировал представитель США в Украине.