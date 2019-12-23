В 2020 году в Украине планируют снизить налоги на зарплаты

В Украине собираются снизить ставки налогов с зарплат в ходе налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, сообщает сегодня, 23 декабря, пресс-служба ведомства.

По словам главы налоговой службы, пока есть четкий перечень налогов, который планируется снизить во время проведения налоговой реформы. Это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда. «В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено», – отметил Сергей Верланов.

Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка является средней по миру, а ключевым является вопрос налоговой справедливости. «Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги», – пояснил Сергей Верланов.