Нет лицензии и пожар в сентябре: Омбудсмен рассказала об интернате Луганщины, где погибли люди (Фото)

В Старобельском областном психоневрологическом интернате, расположенном в с. Бутковка (Старобельский р-н, Луганская обл.), отсутствует лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи, а также в сентябре этого года в этом же заведении произошел пожар. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Так, сегодня работник регионального представительства уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Александр Дубина совершил мониторинговый визит в Старобельский областной психоневрологический интернат, где 22 декабря в 20:30 в корпусе № 1 произошел страшный пожар. «По предварительной версии следствия причиной являются неисправности электросети. В результате отравления угарным газом 4 жителя интерната погибли. Двое погибших – лица с инвалидностью, имели нарушения опорно-двигательного аппарата и не могли самостоятельно покинуть помещение интерната», – рассказала Денисова.

Она уточнила, что сразу после пожара 3 человека были доставлены в Старобельскую районную больницу – их здоровью ничего не угрожает. Сегодня утром 72 жителя интерната госпитализированы в Сватовскую областную психиатрическую больницу, где их приняли и обеспечили всем необходимым для жизни. Также 33 человека переселены в другой корпус интерната. «Общее количество жителей составило 94 человека при норме 61 койко-место. После вмешательства работников регионального представительства Офиса омбудсмена всех жителей 2 корпуса заведения обеспечены спальным местом», – добавила омубдсмен.

По ее словам, во время визита установлено, что в результате пожара сгорела только одна палата. Другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара.

«Зафиксировано, что в сентябре 2019 года в этом же заведении произошел пожар, в результате которого сгорело здание библиотеки и мастерской. Согласно журналу проверок интерната, сотрудниками ГСЧС в текущем году проведены две проверки. Одна – 20 сентября после предыдущего пожара, а вторая – 11 декабря. Также в указанном учреждении нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи», – сообщила Денисова.

Фото: Facebook / Людмила Денисова

Дело находится на личном контроле омбудсмена. По результатам оперативного мониторингового визита будут направлены акты реагирования в областное управление ГСЧС по осуществлению соответствующей проверки, и председателю Луганской областной военно-гражданской администрации по неотложной ликвидации последствий пожара и укомплектованию штата работниками, а именно врачом-психиатром.

Напомним, 22 декабря горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. В то время на территории заведения находились 173 человека, из них 112 – в корпусе, где произошел пожар. В связи с трагедией 23 декабря объявлен днем ​​траура. Создан оперативный штаб по обеспечению мер по ликвидации последствий пожара и проведения его заседания, а пострадавшим в результате пожара оказана помощь. Возможной причиной пожара в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната могло стать короткое замыкание электропроводки.