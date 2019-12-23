Игорный бизнес: Эксперт пояснил, к чему приведет закрытие игровых заведений в Украине

Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект, предусматривающий легализацию игорного бизнеса в Украине. До необходимого минимума в 226 голосов не хватило 13. Не помогло даже монобольшинство «Слуги народа» – пропрезидентская партия дала только 200 «за». Глава государства был возмущен отказом парламентариев поддержать легализацию игорного бизнеса. «Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – написал президент Украины Владимир Зеленский в Facebook. Политолог Александр Палий скептически оценил распоряжение главы государства, передает «Слово і Діло».

По мнению эксперта, президент сделал демонстративный жест, который вряд ли может быть реализован. Политолог предположил, что подобные распоряжения приведут к тому, что игорный бизнес уйдет в еще большее подполье.

«Следовательно, бонусы и выгоду получат те, кто контролирует подпольный бизнес. Если до распоряжения Зеленского был шанс, что казино выйдет хотя бы в "серую зону", то сейчас все уйдет вообще в "черную зону"», – считает Палий.

Политолог акцентировал, что провальное голосование за легализацию игорного бизнеса стало очень показательным. «Наверное, нужно было не пытаться сразу подыграть "черным игрокам", а постараться найти в парламенте голоса», – уточнил он.

По мнению эксперта, в условиях монобольшинства можно было найти голоса. Однако фактически «Слуга народа» продемонстрировала, что их депутаты коррумпированы. «Выход был, сейчас это показуха. Тем более тема игорных заведений даже не такая острая, как вопрос Донбасса. Понятно, зачем это [министру внутренних дел] Арсену Авакову: показать, что он ни при чем, МВД ничего не контролирует, ему это выгодно», – подчеркнул Палий.

Палий отметил, что министр внутренних дел, судя по информации Офиса президента Украины (ОПУ), до сих пор якобы на испытательном сроке. Подобная ситуация для Авакова – способ показать эффективность и избежать увольнения. «На деле Шеремета показать эффективность вряд ли получится. Дело понемногу разваливается и вызывает больше вопросов, чем дает ответов», – подчеркнул политолог.

Кроме того, эксперт обратил внимание на информацию о том, что в ночь на 21 декабря в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала 43 подпольных казино. По его словам, подобные меры вообще нельзя отнести к сфере деятельности СБУ, если речь не идет о финансировании терроризма.