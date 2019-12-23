Более 50 ножевых ранений: Житель Рубежного проведет в тюрьме 13 лет за жестокое убийство

В Рубежном (Луганская обл.) суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за совершение особо жестокого убийства. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Рубежанским городским судом Луганской области осужден 22-летнего, ранее неоднократно судимого, житель Рубежного, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим умышленное убийство)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в мае 2017 года молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему, с которым познакомился в день убийства, не менее 52 резаных и проникающих колото-резаных ранений.

«Пострадавший скончался на месте от значительной кровопотери и многочисленных телесных повреждений, несовместимых с жизнью», – сказано в сообщении.

Злоумышленник признан судом виновным в совершении уголовного преступления и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Как уточнили в прокуратуре, приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента оглашения приговора).