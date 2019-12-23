Зеленский подписал Закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Сегодня, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Так, Закон предоставляет возможность членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошедших в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей.

Как уточняется, решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

Напомним, что 4 декабря Верховной Радой Украины во втором чтении был принят законопроект № 2045-1 о предоставлении добровольцам статуса УБД. За это после внесения правок и консультаций в парламенте проголосовали 329 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, более 300 тыс. человек в Украине получили статус УБД на Донбассе, из них только 160 человек – это добровольцы.