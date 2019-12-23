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Усиление военной помощи Украине: В посольстве США прокомментировали закон

23.12.19 18:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Посольстве США в Украине считают, что закон об оборонном бюджете США, который включает помощь Украине, подтверждает сильную двухпартийную поддержку страны. Об этом сообщается на странице посольства в Twitter, пишет «Тиждень».

«Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусмотрено $ 300 млн на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России», – говорится в сообщении.

Напомним, что, как заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, выделенная военная помощь даст возможность Украине получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

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