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В Донецкой области на взятке попалась начальник отдела Госпродпотребслужбы (Фото)

23.12.19 20:04
Фото: пресс-служба ГПУ
Фото: пресс-служба ГПУ

На Донетчине сегодня, 23 декабря, во время получения взятки правоохранители задержали начальника отдела Покровского районного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как уточнили в прокуратуре, деньги были обнаружены и изъяты в автомобиле чиновницы в ходе обыска.

«По данным следствия, указанное должностное лицо, вероятно, требовало от местного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 42 тыс. грн за оформление и выдачу разрешительных документов для участия в тендере на поставку продуктов питания государственным учреждениям», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, а также, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба ГПУ

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