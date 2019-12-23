На Донетчине открыли 112-й в области молодежный центр

В городе Северск (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) открылся 112-й в области молодежный центр в рамках проекта «Достойная страна для достойных людей». Новое заведение относится к Северской объединенной территориальной громаде (ОТГ). Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Молодежный центр называется «Территория М». На его создание потрачено 640 тыс. грн: по 320 тыс. грн из областного и городского бюджетов.

Как сообщила на открытии начальник управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Лилия Золкина, «Достойная страна для достойных людей» – проект, начатый в 2017 году, прекрасная возможность для маленьких городков вывести молодежную жизнь на новый современный уровень.

«Открытие молодежного центра "Территория М" предусматривает место, где молодежь и дети Северской ОТГ смогут бесплатно, интересно и содержательно провести время, сплачиваться по интересам, заниматься спортом и музыкой, организовывать различные тренинги или лекции, свободно общаться, выражать свое мнение и обсуждать смелые идеи», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в молодежном центре планируются различные площадки: открытое пространство для генерирования идей и творческая мастерская для художественного развития.

Напомним, в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) открылся новый молодежный центр «3 этаж» («3 Поверх»).