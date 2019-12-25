Первый «тихий» кооператив и водопровод своими руками: Как жители и местная власть возрождают село у линии фронта

Село Николаевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.), что в 5 км от теперь уже известной всему миру Богдановки, яркий пример, как делать удивительные вещи, несмотря на близкую войну. До вооруженного конфликта Николаевка снабжала молоком и мясом всю Донецкую область, здесь было развито животноводство и овощеводство, работал колбасный завод и самая большая теплица по выращиванию рассады. Сейчас в Николаевке нет ни крупного рогатого скота – большую часть поголовья пришлось вырезать, ни одного работающего предприятия. За последние 5 лет население поселка сократилось почти в 2 раза. Но при этом и сами жители, и местная власть ищут новые возможности выжить, возродить поселок и построить что-то новое, пишет «Радио Свобода».

Так, Николаевка, пожалуй, один из немногих населенных пунктов, где есть водопровод. Достался он в наследство еще в 70-х годах пришлого столетия от некогда богатого колхоза. В борьбу за питьевую воду включились не только местные власти, но и доноры, и сами жители. 5 км новенькой трубы в поселок привезла международная организация, а проложили эту трубу сами жители. Собрали деньги, наняли спецтехнику и своими силами заменили старые трубы на новые. Даже подключили к системе водоснабжения новых пользователей. Теперь 130 домов получают воду.

Вообще в Николаевке есть три артезианских скважины. Одна из них на консервации, вторая – подает воду в водопровод, а третью готовят к реконструкции. «Хотим прочистить еще одну скважину. А еще хотим фильтровальную станцию поставить на одной из них и вырабатывать питьевую воду уже у себя», – сообщил председатель Николаевского поселкового совета Николай Мартынов.

После замены трубы николаевцы поняли, что техника должна быть своей, слишком дорого ее нанимать. На деньги, полученные по гранту, часть потратили на покупку миниэкскаватора, а оставшуюся сумму – на обучение населения основам бизнеса. Консультантов пригласили из Киева и Львова. Через несколько дней люди поняли, что в селе, оказывается, есть все, что нужно: и водоемы, и земля, и возможности. «Нам надо было научиться, как объединиться, чтобы продавать свою продукцию. Долго думали, чем заняться. Не так давно Красный Крест привез в поселок наборы пчеловода, теперь почти в каждом дворе есть ульи. Решили заняться пчеловодством. Это тихий бизнес и он сейчас наиболее возможен в зоне конфликта. Пчела – не корова, ее сеном кормить не надо», – рассказала заместитель поселкового головы Ольга Нуд.

Сейчас в селе создан первый в области кооператив пчеловодов. Более 30 жителей поселка заняты этим «тихим» бизнесом. Правда, цели у них далеко не тихие – мед намерены производить не только для Украины, но и на экспорт.

В поселке работают почта, амбулатория, библиотека, школа и детский сад. В этом году в первый класс пошли 28 детей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Учатся они хоть и в старенькой, но в большой и уютной школе. Школа – маркер спокойной и размеренной жизни поселка.

«Рождение новых николаевцев у нас теперь праздник. Раньше в день рождения села мы вручали подарок самому маленькому, теперь подарки получает каждый ребенок. В этом году всем детишкам подарили детские одеяла и постельные принадлежности», – рассказал поселковый голова.

Желание возродить былую славу молочного хаба Донецкой области никуда не делось, развитие животноводства до сих пор на повестке дня. Благотворительные организации стараются поддержать тех, кто содержит крупный рогатый скот. Для этого в поселок привезли необходимое оборудование: мотоблоки, доильные аппараты и сепараторы. В Николаевке пока нет большой животноводческой фермы, крупный рогатый скот в основном содержится в частных хозяйствах. По словам местных властей, большое стадо – большая забота, но возрождение мясного производства – вопрос времени.

На средства от 5 крупных грантов, которые получила Николаевка, кроме реконструкции водопровода, удалось оборудовать детские площадки, комнату отдыха для детей, установить систему обогрева и провести канализацию в местный дом культуры. Благодаря участию местного населения в различных программах и конкурсах проектов, в поселке выросло число фермерских домохозяйств и мелких предпринимателей в сфере обслуживания. Несколько крупных грантов было получено местными предпринимателями. Главным условием получения этих грантов было создание рабочих мест. Так в поселке появилось несколько супермаркетов, в которых нашлась работа для местных жителей.

На будущий год принято решение по установке освещения на улицах поселка. Самое ценное во всем этом – активность жителей. Более 90% населения, согласно последнему опросу, готово участвовать в благоустройстве своего поселка. А еще николаевцы хотят установить банкомат и платежный терминал, открыть мастерские по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, кафе и площадку с уличными тренажерами.

В поселковом совете не без гордости отмечают, что люди, однажды уехав от войны, поработав в России, в Украине, и даже в соседнем Мариуполе, стали возвращаться домой. Многие уже обустроились и восстановили свои дома.