В Донецке открыли новогоднюю елку (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 23 декабря, на пл.Ленина открыли новогоднюю елку. Об этом пишут пользователи в соцстях.

«23.12.19 – Донецк! Открытие новогодней елки – 2020», – пишет житель Донецка Александр Валентинович, разместив фото с мероприятия. Он также сообщает, что на площади было многолюдно.

В комментариях жители города обсуждают новогоднюю елку: