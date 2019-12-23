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В Донецке открыли новогоднюю елку (Фото)

23.12.19 19:59

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 23 декабря, на пл.Ленина открыли новогоднюю елку. Об этом пишут пользователи в соцстях.

«23.12.19 – Донецк! Открытие новогодней елки – 2020», – пишет житель Донецка Александр Валентинович, разместив фото с мероприятия. Он также сообщает, что на площади было многолюдно.

В комментариях жители города обсуждают новогоднюю елку:

  • Федор: «Только звезду опять не ту прилепили»;
  • Александр: «А какую надо было, кремлевскую?»;
  • Федор: «Как раз кремлевскую повесили, а нужно Рождественскую или вифлеемскую»;
  • Айрин: «Ну елка-то не Рождественская, а новогодняя. Поэтому такая, ни с какой религией не связанная звезда, на мой взгляд, как раз и уместна».

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