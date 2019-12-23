В Донецке открыли новогоднюю елку (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 23 декабря, на пл.Ленина открыли новогоднюю елку. Об этом пишут пользователи в соцстях.
«23.12.19 – Донецк! Открытие новогодней елки – 2020», – пишет житель Донецка Александр Валентинович, разместив фото с мероприятия. Он также сообщает, что на площади было многолюдно.
В комментариях жители города обсуждают новогоднюю елку:
- Федор: «Только звезду опять не ту прилепили»;
- Александр: «А какую надо было, кремлевскую?»;
- Федор: «Как раз кремлевскую повесили, а нужно Рождественскую или вифлеемскую»;
- Айрин: «Ну елка-то не Рождественская, а новогодняя. Поэтому такая, ни с какой религией не связанная звезда, на мой взгляд, как раз и уместна».