Зеленский назначил еще одного главу РГА в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Великоновоселковской районной государственной администрации (РГА) Донецкой области. Соответствующее распоряжение опубликовано 23 декабря на сайте главы государства.

«Назначить Немченко Анатолия Николаевича председателем Великоновоселковской районной государственной администрации Донецкой области», – говорится в распоряжении № 579 / 2019-рп.

Напомним, 25 октября Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА Анну Ященко.

Как сообщалось ранее, были представлены главы РГА – Константиновской и Бахмутской, а также Волновахской.