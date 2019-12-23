Единственное на Луганщине: Как работает детское хирургическое отделение в Лисичанске (Видео)

В Лисичанске после ремонта работает единственное в Луганской области детское хирургическое отделение. Отныне тяжелобольных малышей не надо будет отправлять в Харьков. Их будут лечить на месте.

Ремонт здесь длился два года. В новом отделении 8 палат на 20 пациентов. Но, как говорят медики, смогут принять вдвое больше, в случае необходимости. Есть палаты и для новорожденных с кроватями для детей и матерей, пеленальным столиком и отдельным санузлом. Маленькие пациенты, их родители и врачи осматривали новые палаты. Некоторые приборы люди вообще видят впервые. «Удобное, чистое. Здесь унитазы хорошие, здесь на кухне столы, стулья – все новое», – говорит мать пациента Марина.

По словам медиков, здание теперь не напоминает больницу из прошлого века. «Мы сейчас работаем по принципу, чтобы меньше здесь стояло кроватей, чтоб не было палаты образца Советского Союза», – сказал заведующий отделением ургентной хирургии Луганской областной детской клинической больницы Игорь Фоменко.

Сейчас в отделении находятся 6 пациентов. Одни после операции, другие готовятся. Но, как отмечают специалисты, главное – это новый операционный блок. «Это рассчитано на то, что спешат – ургентный случай – несется каталка, открылись двери и сразу заезжает в операционную», – объяснил Фоменко.

Медики поражены таким современным оборудованием. «Оборудование довольно дорогое. Оно немецкое. Оно абсолютно новое, скомплектованное», – сообщил заведующий отделением.

Отныне не нужно отправлять тяжелобольных в Харьков, потому что в эндоскопическом кабинете есть новое оборудование. И в области будет где учиться будущим детским хирургам. Здесь проходят стажировку интерны. Среди них и врач-интерн Александр Паньков. «В следующем году заканчиваю интернатуру. Становлюсь полноценным специалистом по детской хирургии. Приехал сюда на интернатуру, изначально я обучался в Луганском медуниверситете, но с началом войны переехал и доучивался уже в Запорожском медуниверситете», – сказал он.

Чтобы вернуть области детскую хирургию, деньги искали повсюду. Помогли и город, и государство, и международные доноры. Впрочем, как отмечают медики, потребностей меньше не стало, потому что врачей в Луганской области до сих пор не хватает.

Источник: ТК «Донбасс»