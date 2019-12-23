В Донецкой области работают почти 300 пунктов обогрева

На Донетчине в настоящее время работают 295 пунктов обогрева – 293 стационарных и 2 мобильных. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Указанные пункты обогрева функционируют во всех административно-территориальных единицах области. Из 295 пунктов обогрева 124 работают в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.

Во время ухудшения погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха все пункты обогрева будут переведены на круглосуточный режим работы.

Отмечается, что в определенных местах расположения стационарных пунктов обогрева можно получить помощь, а также, горячие напитки (кофе и чай). В случае необходимости работники пунктов вызовут медицинскую помощь.

Помимо этого, в области создано 50 банков теплой одежды и 22 пункта бесплатного горячего питания.