Жительнице Волновахи грозит до 15 лет тюрьмы за убийство

В Волновахе (Донецкая обл.) полицейские задержали местную жительницу за убийство сожителя. Женщина его ножом во время ссоры. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Сообщение о гибели мужчины поступило в полицию сегодня около 4:00. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа», – уточнили в полиции.

Правоохранители обнаружили в доме тело мужчины и его сожительницу. Как выяснилось, во время распития алкогольных напитков между гражданскими супругами возник конфликт. Женщина схватила нож и ударила своего сожителя в грудь. От полученного ранения 37-летний мужчина скончался на месте, до приезда «скорой помощи».

Сейчас 36-летнюю подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Полиция открыла уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Злоумышленнице грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.