Десятки миллионов – на благоустройство центральных парков Донетчины: Когда завершат проекты (Видео)

На благоустройство центральных парков Донецкой области были выделены десятки миллионов гривен. Но проекты, задуманные несколько лет назад, до сих пор не реализованы.

Так, в Славянске почти завершили реконструкцию в парке «Шелковичный». Этот парк обошелся области в 22 млн грн. Теперь здесь всюду новые аллеи, детские игровые и спортивные площадки. Однако, как говорят жители, видно, что делали все наспех, потому что местами плитка разного цвета, электрические провода держатся на выломанных ветках, а на территории – куча мусора. Активист Денис Бегунов утверждает, что такое произошло потому, что проект был не обдуманным. «Качество вообще наших подрядчиков, наших проектно-сметных организаций, качество выполняемых работ, качество самих материалов. Все вот эти факторы способствовали тому, что строительство на долгое время затягивалось», – говорит он.

В Дружковке тоже начали работать над подобным проектом. Он немного дороже – 34 млн. Работы здесь начали в 2017 году. Местный журналист Денис Миронов проводит свои расследования. По его словам, изначально все тендерные процедуры были прозрачными. За ремонт взялся опытный подрядчик. Но впоследствии его отстранили от проекта и все работы приостановили. «Много косвенных аспектов того, что идут кулуарные какие-то договоренности. Здесь, видимо, они не были достигнуты. Эти договоренности», – считает он.

А в Краматорске благоустраивают Сад Бернацкого. По данным чиновников, на парк выделено около 150 млн грн. Но общественный активист Андрей Романенко утверждает, что потратили больше – 200 млн. «200 миллионов или 150 – это в любом случае много для того, что мы имеем на выходе. Я озвучиваю сумму, которая в проведении тендеров. И я понимаю, что по очень многим этим закупкам финансирование было проведено не полностью», – сказал он.

В областном департаменте экологии уверяют, что себе не взяли ни копейки. Замечания по парку «Шелковичный» учтут. В Дружковке работы затянулись, потому что отстранили подрядчика в судебном порядке за срыв работ. А относительно Сада Бернацкого – проект еще корректируют, поэтому и не успевают. «Хотим, чтобы было хорошо, поэтому делаем долго. Не все же люди понимают, во-первых, цели и дальнейшее будущее этого парка. Что оно будет представлять и, если оно затягивается на несколько лет, возникают разные вопросы. А если никто не строит, вопросов, я так думаю, еще больше будет», – заявил заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Александр Неклеса.

Областные чиновники добавляют, что ко всем деталям парков подходят скрупулезно. Хотят, чтобы получилось красиво и понравилось жителям Донетчины.

Источник: ТК «Донбасс»