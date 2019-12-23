В Мариуполе в автомобиле от угарного газа погибла женщина, мужчина – в больнице

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 23 декабря, около 4 часов утра на ул. Социальной в Левобережном районе города произошла трагедия. В результате отравления выхлопными газами автомобиля погибла женщина, возрастом около 30 лет.

27-летний мужчина и его подруга находились в автомобиле, который был припаркован в закрытом гараже. Чтобы согреться, они включили в автомобиле печь, не осознав опасность.

В запертом помещении выхлопные газы очень быстро распространились, и молодые люди получили серьезное отравление угарным газом.

Мужчине хватило сил, чтобы набрать по телефону маму. Женщина тут же вызвала скорую, которая успела спасти парню жизнь. На заднем сиденье автомобиля было обнаружено бездыханное тело его подруги.

Пострадавшего, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали в областную больницу интенсивного лечения.

Комментарии полиции ожидаются.

Источник: сайт Мариуполя