Глава госслужбы спецсвязи приехал в зону ООС

Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украиныо посетил район ООС с рабочим визитом. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Уточняется, что в объединенном командном пункте операции Объединенных Сил прошла встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко с председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины полковником Валентином Петровым, который ознакомился с условиями несения службы, состоянием выполнения задач, изучал проблемные вопросы и осмотрел места расположения и размещения подразделений Госспецсвязи в районе ООС. «Мне приятно отметить, что за последние годы ощутимо улучшились результаты работы моих подчиненных в районе проведения операции Объединенных Сил. Они показывают эффективную работу и вполне справляются с поставленными перед ними задачами», – отметил полковник Валентин Петров.

Также во время встречи с военнослужащими он очертил основные вопросы, стоящие на повестке дня деятельности Госспецсвязи и сообщил о перспективных направлениях развития.