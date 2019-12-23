В Краматорске прошел новогодний инклюзивный бал (Видео)

В Краматорске прошел новогодний бал для людей с инвалидностью. В этом году на праздник пригласили и детей. Инклюзивный бал собрал около 200 участников.

Участники инклюзивного бала Иван с Владой кружились в вальсе вдвоем на паркете. Уже год они пара и по жизни. Говорят, что танцевать вместе в такой атмосфере для них редкая возможность. «Это что-то особенное, действительно. Это не просто жизнь, как мы просыпаемся, живем, кушаем, делаем обыденные дела. Это новое – как выучить новый язык, как заняться чем-то новым, необычным», – поделился Иван.

Участник Владимир Склянчук из села Городнее (Волынская обл.) на инклюзивном балу впервые. Мужчина пробовал себя в роли ведущего и главного героя праздника. «Немножко некомфортно из-за того, что жарковато, но в общих чертах все нормально. Все в таком ярком, все веселые, все с настроением, с предчувствием нового года. Поэтому это, конечно, радует», – сказал он.

Посетительница инклюзивного бала Наталья с восторгом наблюдала за выступлениями участников. Она убеждена, что такое действо разжигает жажду жизни и дарит уверенность в себе. «У меня тут внучка выступала, поэтому я приехала посмотреть и я не ожидала, что столько много детей с инвалидностью. Пускай все общаются, видят друг друга, стремятся к жизни», – говорит он.

Но главная цель подобных праздников – способствовать социализации людей с инвалидностью, чтобы они не прятали свои таланты. «Предыдущие праздники были постоянно для взрослых людей с инвалидностью со всех областей Украины, краматорчан. Сегодня мы увидели прекрасных деток, которые нам прочитали стихи, спели песни. И, конечно, у нас такая уже зародилась мысль – поработать для этих деток. Возможно, у них будет желание поддержать наш проект и мы проведем фестиваль для детей с инвалидностью», – рассказала директор Донбасского межрегионального центра профессиональной реабилитации инвалидов (ДМЦПРИ) Светлана Фомина.

Источник: ТК «Донбасс»