«Вглядываясь в темноту»: В Мариуполе показали первую в Украине киноленту для незрячих людей (Видео)

В Мариуполе показали первую в Украине документальную ленту «Вглядываясь в темноту», в которой применили технологию аудиодескрипции. Благодаря этому, люди с инвалидностью по зрению смогли «увидеть» фильм.

Над лентой съемочная группа работала 5 лет. По словам режиссера Сергея Волкова, «тьма» в фильме выступает и как невозможность видеть мир, и как неопределенность, неведение будущего. Идея ленты возникла после событий на Донбассе.

«Когда я постоянно смотрел репортажи с фронта, у меня было такое ощущение, что нужно что-то снимать, но это не должна быть какая-то прямолинейная история. Даже историю о войне мне было интересно снимать в центре общества – о том, что Украина расколота, что она разорвана», – говорит Сергей Волков.

В фильме рассказывается история о сапере-добровольце Виталии Галицыне. Во время боевого задания в Новоазовске защитник Украины получил контузию и многочисленные ранения, потерял зрение.

«Вы не увидите в этом фильме какого-то наигранного сценария. Это период, который был в реальности. Мы, с другим главным героем Денисом, просто жили. Он пытался адаптировать меня, пытался помочь. Это документальное кино, и мы не знали куда этот фильм заведет нас», – рассказал главный герой фильма Виталий Галицын.

Съемки проходили на фронте, в горячих точках. Координатор проекта Ирина Прудкова отметила, что спокойно и тихо было не всегда.

«В день съемок в Красногоровке, когда нам военные сказали возвращаться, потому что должны были начаться обстрелы, мы вернулись. Мы немножко потерялись, в 11-м часу вернулись в Мариуполь и буквально через два часа начался обстрел. Но фильм в большей мере не в войне, а о незрячих людях и о проблемах АТОшников», – поделилась Прудкова.

На предпоказ пришли около 20 незрячих. «Увидеть» ленту смогли благодаря системе тефлокомментирования: когда в отдельном наушнике людям рассказывают, что происходит на экране. Посмотреть этот фильм в кинотеатрах можно будет уже осенью следующего года.

Источник: ТК «Сигма»