Прогноз-2020: Астролог рассказала, когда нежелательно начинать важные дела

В период с 1 января 2020 года и до старого Нового года начинать важные дела не рекомендуется, поскольку они могут иметь сложную судьбу. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко, передает «УНН».

«С 1 по 13 января продлится коридор затмений, в который нежелательно начинать новые важные дела, они могут иметь сложную судьбу», – предостерегла астролог.

Она отметила, что такой неблагоприятный период больше подходит для ремонта, реконструкции, реорганизации, реформ, возврата долгов, трансформации сознания и духовной работы.

Астролог добавила, что важные дела можно будет реализовать уже с 14 января по 15 февраля.

Напомним, для того, чтобы привлечь удачу на весь год, Елена Осипенко советует во время празднования новогодней ночи поблагодарить год уходящий за все мудрые уроки, и пожелать всем счастья. Она также рекомендует всем в год Стальной Белой Крысы бережно относиться к деньгам, не давать в долг, экономить, что позволит значительно улучшить свое финансовое положение.