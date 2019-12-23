Пристайко надеется, что разведение сил пройдет до следующего Нормандского саммита

До следующей встречи в «Нормандском формате, которая запланирована на март 2020 года, должны быть не только согласованы участки разведения сил на линии соприкосновения, но и проведен непосредственный отвод войск. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».

В частности, он ответил на вопрос по линии соприкосновения – когда будут согласованы 3 новых пункта, где будет разведение, определится ли это до следующего саммита. «Не только определено до саммита. Мы надеемся, что к следующему саммиту состоится разведение», – сказал Пристайко.

«На заседании ТКГ (Трехсторонней контактной группы, – ред.) в Минске мы предложили три участка, которые, по нашему мнения, имеют гуманитарное значение. И мы рассчитываем на то, что они будут отработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс», – продолжил глава МИДа.

Он также уточнил, что пока не озвучивается, какие именно участки для разведения сил были предложены.