В Константиновке спасли кошку, застрявшую на дереве (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) спасатели сняли кошку, застрявшую на дереве. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Так, 22 декабря в 17:15 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение от жительницы одного из многоквартирных домов на ул. Европейская. «Во дворе дома на дереве застряла кошка и не могла самостоятельно слезть. Попытки владелицы самостоятельно помочь животному не дали результата», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали бойцы 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Спасатели с помощью выдвижной лестницы поднялись на дерево, сняли кошку и передали ее обладательнице.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.