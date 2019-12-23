Новогодние огни: Как украсили предпраздничный Краматорск (Фото)

Краматорск превращается в новогоднюю сказку. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, предприниматели города накануне новогодних и рождественских праздников украшают витрины, фасады и прилегающие территории, создавая праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

Отметим, что Краматорск встретит Новый год и Рождество с обновленной площадью Мира и новой красивой иллюминацией. Впервые городские власти решили украсить и обновленную улицу Триумфальную в Старом городе.

Также скоро заработают Сказочная аллея и Резиденция Санты в Саду Бернацкого.

Фото: соцсети

Напомним, 19 декабря в Краматорске зажгли главную елку города. А площадь Мира превратилась в настоящий сказочный городок.

Как сообщалось ранее, Славянск (Донецкая обл.) начали украшать к новогодним и рождественским праздникам с средины декабря. Сейчас этот процесс уже завершился и город принял предпраздничный вид. В вечернее время на центральной площади зажигаются огни на главной елке города.