Игорный бизнес: На Луганщине преступная группа обеспечивала работу 5 интернет-центров

В Луганской области завершено расследование по делу об организации преступной группой игорного бизнеса. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области следователями СУ Главного управления Нацполиции в Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту занятия игорным бизнесом, совершенное организованной преступной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 УК Украины)», – сказано в сообщении.

Следствие установило, что летом 2018 года двое местных жителей организовали преступную группировку для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса, участники которой обеспечивали работу 5 интернет-центров.

Во время проведения обысков в интернет-центрах были обнаружены и изъяты: 4 платежных терминала «PAY BOX» и 5 флэш-носителей к ним, 19 мониторов, 16 системных компьютерных блоков, компьютерные мыши, клавиатуры, 16 флэш-накопителей, 3 маршрутизатора, 3 IP-камеры, 3 камеры видеонаблюдения, 4 видеорегистратора, 15 мобильных терминалов. Из платежных терминалов «PAY BOX» правоохранители изъяли 7 400 грн.

Сейчас продолжается ознакомление с материалами уголовного производства.

Санкция ч. 1 ст. 203-2 УК Украины предусматривает штраф от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.