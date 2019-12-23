Елка в огне: В центре Мариуполя горело новогоднее дерево (Видео)

В Центральном районе Мариуполя загорелась новогодняя елка. Спасатели оперативно потушили зеленую красавицу. Правда, они же ее и подожгли. Таким примером решили напомнить горожанам о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники.

Чтобы запылало праздничное дерево, хватит даже свечи. Пламя быстро охватывает весь ствол. По словам спасателей, чаще всего пожары возникают именно в таких случаях. Ведь Новый год – это всегда сухая елка, пластиковые украшения, мишура и гирлянды. Они легко загораются и выделяют ядовитый дым. Чтобы праздники не были испорчены, пожарные призывают соблюдать правила.

«Ель не должна располагаться у телевизоров, возле мебели, легко воспламеняющихся материалов. Она должна стоять устойчиво, или на специальной треноге. Увешивая ее гирляндами, необходимо следить, чтобы они были не поврежденными», – дает советы спасатель Александр Кобко.

Также нельзя играть возле елки и не надо к ней подносить свечи и бенгальские огни. Как посоветовал житель Мариуполя Роман Черкесов, особое внимание нужно обратить на гирлянду. Даже новая может быть с дефектами. «Стараться брать с сертификатом. Рекомендую обращать внимание на сертификат. Огнетушитель в доме должен присутствовать», – говорит Роман.

Небольшое возгорание можно ликвидировать самому. В первую очередь надо выключить электричество. Затем, влажной, плотной тканью накрыть место горения. Или же все залить водой, добавляют пожарные.