Сошел с рейса – штраф: В Мариуполе ужесточили условия работы для перевозчиков (Видео)

В Мариуполе на заседании исполнительного комитета утвердили новые требования к автобусным маршрутам общественного пользования. Автобусы должны быть оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью, системой GPS, видеорегистратором наружного и внутреннего наблюдения. Также, предусмотрены штрафные санкции за невыход автобуса на маршрут по заявленному графику. Те, кто не согласен выполнять правила – останутся без работы.

Как рассказывает жительница Мариуполя, Татьяна Драгалина, чаще всего она пользуется услугами именно частных перевозчиков. И качеством – недовольна. «Часто и густо дождь на голову льется, сидения мокрые, стекло не у одной маршрутки не закреплено, тарахтит», – жалуется женщина.

Однако, теперь эти недостатки перевозчики должны исправить. Члены исполкома утвердили новые правила – маршрутки в неудовлетворительном состоянии будут выводить из расписания.

Как отметил директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат, грязные и тесные маршрутки заменят современным и комфортабельным транспортом. «Исключаются из сети маршруты № 117, 131, 124, 157. На их место становятся троллейбусы и автобусы № 15 и 2, автобусные маршруты № 2, 16 и 28а», – сообщил Василий Клат.

Кроме того, в автобусах должны быть выдвижные пандусы, GPS-навигаторы, видеорегистаторы в салоне и снаружи, а также двигатель стандарта «Евро-5». Теперь, для того, чтобы работать на улицах Мариуполя, перевозчик должен подписать договор с диспетчерским управлением.

«Мы сегодня выставляем жесткие требования перед собой и перед частным перевозчиком. Соответствуешь – работаешь, а не соответствуешь – не работаешь. Очень простая формула» – акцентировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

За это решение депутаты городского совета будут голосовать на сессии 24 декабря.

Источник: ТК «Сигма»